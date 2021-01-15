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Ölümü sevenlerini üzdü

Çorum’da İmamoğlu Tekstil Ürünleri Mağazası sahiplerinden Mehmet Biçer sabah saatlerinde iş yerinde ölü olarak bulundu.

Güncel 15.01.2021, 12:45
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Ölümü sevenlerini üzdü

Olay Alaybey  Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı incelemede Biçer’in öldüğünü belirledi. Biçer’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mehmet Biçer’in ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere sevenlerini büyük üzüntüye boğdu. Polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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