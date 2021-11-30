Minik meleklerin mutluluğu

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde okul öncesi çocukların eğitim gördüğü Minik Melekler Gündüz Bakımevi’nde, Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik, çocukların mutluluğuna sahne oldu.

Kutlamaya, Başhekim Prof.Dr. Mesut Sezikli, İdari ve Mali İşler Müdürü, Müdür Yardımcısı, Kreş Müdürü ve kreş öğretmenlerinin katılımıyla pasta kesilerek başlandı. Daha sonra sınıflarda çocuklara pasta ikram edildi.



(Haber Merkezi)

