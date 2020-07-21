Mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlanıyor

Vatandaşların gönül rahatlığıyla mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun bir mezarlık ziyareti olacağını tahmin ediyoruz. Ekiplerimiz mezarlıklarımızda yapılması gereken çalışmaları büyük bir titizlikle yapıyorlar. Hemşehrilerimizden ricamız sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemeleridir. Çorum Belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerinin sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alıyoruz" diye konuştu.