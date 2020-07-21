Mezarlıklar bayram ziyaretine hazırlanıyor
Çorum Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezarlıkları bayram ziyaretine hazırlıyor. Mezarlıklarda bayram öncesi genel temizlik, ot biçme bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte yabani otları ilaçlama çalışmaları da sürüyor.
Güncel 21.07.2020, 19:52
20
Vatandaşların gönül rahatlığıyla mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun bir mezarlık ziyareti olacağını tahmin ediyoruz. Ekiplerimiz mezarlıklarımızda yapılması gereken çalışmaları büyük bir titizlikle yapıyorlar. Hemşehrilerimizden ricamız sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemeleridir. Çorum Belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerinin sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alıyoruz" diye konuştu.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Temmuz 2020
|İmsak
|03:31
|Güneş
|05:20
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:13
|Yatsı
|21:54