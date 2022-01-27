“Memur, öğretmen mutsuz, siyaset ise gerçeklerden uzak”

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, memur, öğretmen ve emekliler için yangının mutfağı sardığını söyledi.

Ahmet Ölçer, yazılı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“On yıldır memurlar ve öğretmenlerin gelir ve özlük hakları noktasında giderek fakirleşmesi ve açlık sınırında maaşlar verilmesi ile artık bıçak kemiği dahi geçmiş, memur nefes alamaz hale sokulmuştur. Enflasyon ve zamlar karşısında verilen düşük maaş artışları ile memurun aylık geliri giderek erimiş ve artık geçinemez hale gelmiştir.

Hükümetin memur emekli ve öğretmenleri yok sayması ve bugünlere gelinmesinde maalesef en çok üyeye sahip olduğu için toplu sözleşme masasına oturan yetkili sendikaların hükümete payandalığı, üyesi yerine hükümete koşulsuz kabulü ve memuru sözleşme masasında teslimi, ekonomik krizin etkilerine karşı duyarsızlığı büyük etkendir.

Hükümet memur, emekli ve bir milletin geleceğini inşa eden meslek grubu olan öğretmenlerin asgari ücretliler için bile kâfi gelmeyecek zammın çok daha azına layık görülmektedir. Memur için gelinen nokta son derece sıkıntılıdır.

Öğretmenler, memurlar evinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için özellikle beyaz yakalı ve orta direkte kanunen suç teşkil eden ikinci bir işte çalışmak zorunda kalmaktadır. Tüm bu durumlar kamuya olan güveni de azaltmaktadır. İstatistiki veriler ‘güven endekslerindeki’ düşüşü doğrular niteliktedir. Sonrası bu süreç bireylerde mesleki doyumun azalmasına da neden olabilmektedir.

Öğretmen ve memurlar artık ikinci iş yapmakta ve ailesinin ve kendi yaşamını sürdürebilmek için ek gelir aramaktadır. Öğretmenler, taksicilikten, tezgâhtarlığa, özel ders vs ile evini geçindirmek için çareler aramaktadır. Kredi kartları, tüketici kredileri ile günü kurtarmaya çalışan ve ödemeleri kapatmaya çalışan memur artık kartların ödenmez hale gelmesiyle iyice tıkanmıştır. Emekliler iş aramaktadır.

Bir evin temel gıda ve barınma ihtiyaçlarını baz alarak yaptığımız son piyasa incelemesinde grafikte görüldüğü gibi, hane masraflarının %90’ını tutan 24 ihtiyaç kaleminde bir yıllık zam artış oranı %226’dır. Memura verilen artış %7,5’tur.

Son 1 yılda bir evin bazı temel ihtiyaçlarından olan ekmeğin %150, peynirin %240, Ayçiçek yağının %270 zamlandığı bir durumda; pandemi sürecinde evinin kendi internetiyle kendi elektriğiyle online ders veren öğretmenlerin elektrik faturalarına %300, okullarına gitmeleri için gerekli yakıt masraflarına %250, diğer ulaşım harcamalarına ise %120 ortalama tüm temel ihtiyaçlara %226 zam gelirken memurlara emeklilere ve öğretmenlere verilen %7.5 MAAŞ ARTIŞI ile memur öğretmen hükümet ve yetkili sendikalarca açlığa teslim edilmiştir.

Yangın mutfağı sarmıştır.

Günlük sahte ve sunni siyasi gündemlerle öğretmen, memur ve emeklinin vatandaşın gerçek sıkıntıları örtülmeye çalışılmaktadır. Memur ve emeklinin mahkûm edildiği ekonomik zorluk dayanılmaz hale gelmiştir.

Ortalama memur maaşı açlık sınırının altındadır. Ortalama öğretmen maaşı açlık sınırındadır.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak hükümetten bir an önce memur, öğretmen emekli için insanca yaşam koşulu sağlayacak, işine, evine huzurla gidecek maaş iyileştirmesi talep ediyoruz.

Memur ve öğretmenlerimizin, yıllarca fedakârca çalışmış ve emeklilerimizin insanca yaşaması hakkıdır.

Türkiye’nin en büyük 5. eğitim sendikası olarak adalete mugayir olan gelir/gider dengesizliğine razı olmayacağız!” (Haber Merkezi)

