LGS tercih süreci başladı

Milli eğitim Müdürü Sarı yaptığı açıklamada Liselere Geçiş Sınavı’nda Türkiye' de 181 öğrencinin Çorum’dan ise Yasin Yazıcı ve Ceren Kılıç’ın tüm sorulara doğru cevap vererek birinci olduğunu ifade ederek bu başarıdan dolayı büyük sevinç yaşadıklarını ve gururlandıklarını söyledi. İl genelinde sınavla öğrenci alacak liselere 1170 kontenjan ayrıldığını, il genelinde öğrenci kayıt bölgesine göre olan yerel yerleştirme için mezun olan tüm öğrencilere yetecek kontenjanın bulunduğunu vurguladı. Sarı "Hiçbir öğrencimiz kontenjan sıkıntısı durumuna düşmeyecektir, gerekli tüm tedbirler alınmıştır, öğrenci ve velilerimizin içi rahat olsun" dedi.

Eğitimde hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesinin, okulun iyi örgütlenmesine ve iyi yönetilmesine bağlı olduğunu anlatan Sarı, “Bu bağlamda il genelinde 127 LGS Tercih Danışmanlığı Komisyonu oluşturulmuş olup, 78 rehber öğretmenimiz tercih sürecinde görev alacaktır” dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında LGS danışmanlık sürecinde görev alacak Rehber Öğretmenlerle e-konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda Sarı, il merkezde 54 LGS Tercih Danışmanlığı Komisyonu oluşturulduğunu buralarda 46 rehber öğretmenin görevlendirildiğini, ilçelerde ise 73 LGS Tercih Danışmanlığı Komisyonu oluşturulduğunu ve buralarda da 32 Rehber öğretmenin görev yapacağını anlattı.

Sarı, “Pandemiden dolayı bu sene tercih danışmanlığı komisyonları EBA üzerinden 20-29 Temmuz 2020 tarih ve saat 09.30-12.30 ile 13.30-16.00 arasında danışmanlık yapacaklar” dedi. (Haber Merkezi)