Kemal Keçeli toprağa verildi

Arif Keçeli’nin babası, Mehmet Çağılcı, İbrahim Emniyet ve M.Necati Ayhan’ın kayınpederleri olan nakliyeci esnafı Kemal Keçeli rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi görüyordu.

Rahatsızlığın artması nedeniyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen Kemal Keçeli, önceki gün akşam saatlerinde vefat etti. Merhumun cenazesi dün Ulucami’de Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

Ulucami’de ayrıca Çamlıca Köyü’nden gelme Göğüs Hastanesi’nden emekli, sanayi esnafı Bekir ve Necati Garip’in babaları Hüseyin Garip ile Aktaş Köyü’nden gelme Hasan, Yusuf Kekeç’in amcası, Bayram Kekeç’in kardeşi İsmet Aktaş’ın da cenaze namazı kılındı. Hüseyin Garip Çiftlik Mezarlığı’nda, İsmet Aktaş ise Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Süleyman ERDEN)

