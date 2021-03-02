Kavgada bıçaklanan genç kurtarılamadı

Çorum’un Bayat İlçesi Eskialibey Köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara’da ikamet eden Serdar Çoban'ın oğlu Osman Çoban vefat etti.

Osman Çoban’ın bir kavga sırasında bıçaklanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Osman Çoban’ın genç yaşta vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

Merhumun cenazesi Ankara - Ortaköy Mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

