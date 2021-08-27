“İstanbul’a kanal mı, Çorum’a demiryolu ve havaalanı mı?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum’u mutlaka havaalanı ve demiryoluyla buluşturacaklarını söyledi.

Yıldızpark’ta STK temsilcileri, oda ve dernek başkanları, meslek örgütleri, iş insanları, kanaat önderleri, kadın kooperatifleri, üretici örgütleri ve muhtarlar ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Samsun-Çorum-Mersin demiryolu hattının yapılması gerektiğini belirtirken, Çorumluların en büyük özlemlerinden olan havaalanının da yapılması gerektiğini söyledi.

Konuşmasına “Çorum’da olmaktan son derece mutluyum” diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, “Sabahleyin bir fabrikayı gezdik. Dünyada kendi alanında üretim yapan ikinci büyük fabrika ve bunu Çorumlu yapıyor. Dolayısıyla Çorum’a ve Çorumlulara yürekten borçluyuz. Böyle bir onuru, böyle bir büyüklüğü Türkiye’ye kazandırdığı için” dedi.

“TURİZMDE ÇORUM’UN OLAĞANÜSTÜ İMKÂNLARI VAR”

Dünyadaki ilk barış sözleşmenin Çorum topraklarında yapıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Çorum’un Türkiye ekonomisinde de ayı bir yeri, ayrı bir ağırlığı var. Gerek sanayi, gerek tarımda. Zayıf olan noktası ise turizm. Oysa turizm konusunda olağanüstü imkânlar var.

Daha önce şeker mitinge gelmiştim buraya. O mitingden dönerken Ankara’ya dediler ki ‘Hititlerden kalma baraja var, hâlâ su tutuyor bir bakalım’ dediler. Ben tabi inanmadım. Milattan önce bir baraj yapılmış ve halen su tutuyor ve birazcık tarihe meraklı olan ben bile duymamışım. Bir sorunumuz var o zaman. Gerçekten gittik baraj halen su tutuyor. Gayet güzel, olağanüstü bir tarih var ve bu tarih yeteri kadar tanıtılmıyor. Bunu tanıtacak olan Turizm Bakanlığı ve Belediye’dir. Bunları mutlaka hep birlikte bütün dünyaya tanıtmalıyız. Aslında burası bir anlamda turistle kaynamalı. Böyle bir imkân var. Dünyanın ilk sözleşmesi buraya yapılmış. Daha ne olsun. Milattan önce yapılan baraj halen su tutuyor daha ne olsun. Bütün bunların hepsi yapılabilir. Ama yapılacak. Hiçbir endişem yok” ifadesini kullandı.

“İSTANBUL’A KANAL MI, ÇORUM’A DEMİRYOLU MU?”

Çorum’un pek çok şeye ihtiyacının olduğunu söyleyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Özelikle sanayi konusunda ciddi atılım yapıyor Çorum. Yük taşımacılığında demiryoluyla Çorum’un buluşturulması lazım. Samsun-Çorum- Mersin hattının yapılması lazım. Şu soruyu hep beraber kendi vicdanımıza soralım; İstanbul’a kanal mı yoksa Samsun-Çorum-Mersin demiryolunu mu yapalım? Hangisini yaparsak Türkiye kazanır?

27.5 yıl devlete emeğini veren bir kişi olarak ifade ediyorum, eğer siz Samsun-Çorum-Mersin demiryolunu yaparsanız bunun ekonomiye çok ciddi katkısı olur. Çok büyük katkısı olur. Kamyonlarla taşıyacağınızı demiryoluyla yapacaksınız. Maliyeti düşüreceksiniz, rekabet edeceksiniz, dünyanın her tarafına ürününüzü daha ucuz fiyatla gönderebileceksiniz. Bunu düşünmek için sadece ve sadece akıllı olmak gerekiyor. İhtiyaçların hangi öncelikle belirlenmesi gerektiğini bilmek gerekiyor. Baka bir şeye ihtiyaç yok” şeklinde konuştu.

“ÇORUM NEDEN CEZALANDIRILIYOR?”

Konuşmasının devamında Çorum’un bir havaalanının olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “1990’lı yıllarda temeli atılmış havaalanının sadece yüzde 24.37’si bitmiş. Hani Çorumlular iktidar partisine hiç oy vermedi desem, ‘ya böyle bir gerekçe var bize oy vermediler ki biz yapalım’ diyebilirler. Çorumlular neredeyse silme iktidar partisine oy veriyor. Peki, neden Çorum’u cezalandırıyorsunuz, neden bir havaalanı yok? Olması lazım. Burayı Orta Anadolu’nun cazibe merkezi haline getirmek mümkün. Dünyanın en büyük aynı alanda yatırım yapan ikinci büyük fabrikası Çorum’daysa ve Çorumlu bunu yapabilecek bilgiye, beceriye sahipse o zaman bu havaalanı niye yapılmasın, hangi gerekçeyle yapılmasın? Elinizi vicdanınıza koyup soralım, İstanbul’a kanam mı Çorum’a havaalanı mı yapalım?” dedi.

Türkiye’de yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Ahlaklı, hesap veren bir siyaset anlayışını, vatandaşını kucaklayan, hiç kimseye kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyen bir siyaset anlayışını Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Kim alın teri döküyor, helalinden kazanıyorsa, kul hakkı yemiyorsa, başımızın üstünde yeri vardır. Ana kuralımız budur. Dolayasıya yeni bir siyaset anlayışı getireceğiz.

Çorum, ciddi ihracat yapan bir şehirdir. Olağanüstü güzel bir çabası var bu konuda. İl başkanımızın ifadesine göre Türkiye’de ihracatta 8. sırada. Çok göç veren bir kent, tarihi bir kent, görkemli bir tarihi var, süratle gelişen bir sanayisi var. Ama önünde demiryolu ve havaalanı gibi engeller var. Bunlar aşılabilir. Çorum’u bu bölgenin ciddi bir cazibe merkezi haline dönüştürmek mümkün. Bunlar yapılabilir.”

STK temsilcileri, oda ve dernek başkanları, meslek örgütleri, iş insanları, kanaat önderleri, kadın kooperatifleri, üretici örgütleri ve muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Ticaret Borsası Meclisi Başkanı Yılmaz Kaya,

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ve çok sayıda yurttaş katıldı. (Taner ŞİMŞEK)