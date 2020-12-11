İş kadınları, dijital konferanslarla girişimcilik eğitimlerini sürdürüyor

Çorum İş Kadınları Derneği, son yıllarda Çorum’un en aktif sivil toplum kuruluşlarının başında geliyor.

Dernek, pandemi sürecinde de etkinliklerini, elbette günün koşullarına uygun biçimde devam ettiriyor.

Bu dönemde, “Kadın İçin Aş” projesi hayata geçirilerek, oluşturulan “eğitim sınıfı”nda uzman eğitimcilerin koordinasyonunda, “girişimci” ve “iş dünyasındaki kadın rehber” başlıkları altında eğitimler verildi.

Nuray AYAROĞLU, Kozan DEMİRCAN, Sezin ÇAĞLAYAN, Begüm YETİŞER, Yasemin YEŞİLGÖZ, Başak TEMEL, Gülşah BEŞTAV, Neylan ZÜMRÜT, Hale ACUN AYDIN, Ceylan ULUSOY, Burcu VURAL, Emine ÇAKIR ÇAVDAR, Semra Sinem ÇALIŞ, Özgür Çağlar ÇELİK, Duygu EREN,Acun ERKULOĞLU tarafından verilen eğitimlerde, kalıcı ve keyifli bir program izlendi.

DEĞİŞİK KONULARDA EĞİTİM

3 Kasım’dan bu yana devam eden eğitimlerin konuları ise şöyle: Zorlayıcı Olabilmek, Uzaktan Yönetimin Sırları, Herkes için Tasarımlı Düşünme ve İnnovasyon, Görünürlüğünü Artır, Yöneticiyi Yönetmek, Bir Marka Hikayesi; Kendi Markanı Yarat, Çatışma Yönetimi, Düşünüyorum Öyleyse Varım, Otomatik Pilottan Çıkartan Sorular, Dijital Liderlik ve İş Kararları, Ertelemeyi Nasıl Yeneriz? Uzlaşma Sanatı, Mülakat Teknikleri, Geribildirim değil GERİBESLEME, Sadeleşerek Özgürleş, Zor Anlarda Oryantasyonun Sinir Sistemi için Önemi, İletişimin Nörobilimsel Farkındalığı, Anlatıda Hikayeleştirme, Psikolojik Sağlamlık, Ne Satın Alırsan O’sun. Peki Sen Kimsin?, Takım Oluşturmak ve Yönetmek, Atatürk’ten Liderlik Dersleri, Karar verme Becerileri, Erken Öğrenmen Gereken Hayat Dersleri, Tüketimde Pratik Tüyolar, Öfke Yönetimi, Muhteşem Yalanlar, Ruhsal Rehberlik.

39 BİN KİŞİYE PROJE ANLATILDI

İŞKAD’ın “Kadın İçin Aş” projesinde hedefi 50 bin kişiye ulaşmaktı, şu ana kadar 39 bin kişiye proje anlatıldı. 281 kişiye konferans verildi, 22 kişi özel eğitim aldı.

Can Atilla’dan “Puduhepa Operası” sözü alınması ise, anlamlı bir gelişme olarak Çorum’un büyük ilgisini çekti.

Dijital konferanslar Sedat Örsel, Nuray Ayaroğlu ve Uğur Batı tarafından verildi.

İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli, yöneticilerden Ebru Sosyal ve Pelin Tuğut ise sosyal medya mecralarından 33 bin izleyiciye “Kadın İçin Aş” projesini anlattılar.

HEDEFLERE DOĞRU YÜRÜYÜŞ

“Kadın İçin Aş” projesinin hedefleri, şu şekilde belirlenmişti:

Kurumsal kapasite ve örgütlenme yeteneğini güçlendirmek.

Ekonomi ve kadın çalışmalarına duyarlı STK’lar, işletmeler, kamu kuruluşları arasında güç birliği oluşturmak.

Kadınların da içinde olduğu, yönetişim kavramını bilinir kılmak.

Ağ kurma faaliyetleri ile, Çorum’un tarihi ve ekonomik değerleri konusunda bilinirlik ve farkındalığı arttırarak, ortak çalışmalar yapmak.

İŞKAD, proje çalışmalarıyla, belirlenen hedeflere ulaşma yolunda önemli mesafeler katetti. (Haber Merkezi)