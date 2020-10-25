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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Çarpışmanın etkisiyle kavşakta bulunan trafik lambaları ile işaret levhaları devrildi Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Güncel 25.10.2020, 11:28
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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, İnönü caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğurcan K.'nın kullandığı 19 UK 704 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 19 ABN 603 plakalı otomobil Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi refüje çıktı. Her iki araçta da büyük ölçüde maddi zarar meydana gelirken kavşakta bulunan trafik lambaları ile işaret levhaları da devrildi.

Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Meltem Ç.(29),yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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