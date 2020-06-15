İki avukat cübbe giydi

Staj dönemlerini Avukat Eşref Kaya’nın yanında başarıyla tamamlayan eski adliye personeli Serdar Taşdelen ile Avukat Veysel Burcu’nun yanında stajını başarı ile tamamlayan Rumeysa Bayraktar yemin edip, cübbe giyerek, avukatlığa ilk adımlarını attılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra stajını bitiren Av. Serdar Taşdelen’e cübbesini staj avukatı Av. Eşref Kaya giydirirken, ruhsatlarını da Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar takdim etti. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Av. Rumeysa Bayraktar’a ise avukatlık cübbesini Baro Yönetim Kurulu Üyesi Av. Altuğ Afat giydirirken, ruhsatını da yine Baro Başkanı Yaşar iletti.

Çorum Barosu Toplantı Salonu’ndaki törende genç avukatların aileleri, arkadaşları ile birlikte Baro Başkanı Kenan Yaşar, Baro Yönetim Kurulu üyeleri ve davetliler hazır bulundu. Törende konuşan Baro Kenan Yaşar, uzun süren pandemi döneminden sonra ilk olarak yaptıkları yemin töreni ile görevlerine başlayacak olan genç avukatlara başarılar diledi.

Yemin törenlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Bayraktar ve Taşdelen, başta ailesi olmak üzere kendisinin avukat olana kadar emeği geçenlere şükranlarını iletti.

(Haber Merkezi)