“Hoşgörü içerisinde mutlu bir yaşam herkesin hakkı”

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yazılı bir kutlama mesajı yayınladı.

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından dünya devletlerinin hak ve özgürlükler konusunda bir araya gelerek 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Bildirisi’ni kabul ettiğini belirten Muhammed Taha Derin, hoşgörü içerisinde mutlu bir yaşamın herkesin hakkı olduğunu kaydetti.

Derin, “Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana, binlerce zenginlikle süslenmiş Anadolu topraklarının her değerine sahip çıkmakta ve benimsemektedir. Konumumuz ve kültürümüz her ırk, din ve etnik yapının izlerini taşımaktadır. Çiçek demetindeki farklı güzelliklere benzeyen Türkü’müz, Kürt’ümüz, Çerkez’imiz, Laz’ımız ve nicemizle barış içerisinde, hoşgörü içerisinde mutlu bir yaşam ise en büyük hakkımızdır” dedi.

Özellikle son yıllarda ırklar ve dinler üzerinden yürütülen ayrımcılık çalışmalarının gözlemlendiğini vurgulayan Muhammed Taha Derin, “Özellikle siyaset alanında bazı kimseler tarafından kullanılan ayrımcı, ötekileştirici ve suçlayıcı dil, insan haklarına, saygıya ve sevgiye darbe vurmaktadır. Bu dilin ne insan yaşantısında ne de Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasetinde yeri yoktur.

Sevginin, barışın ve hoşgörünün mücadelesini verdiğimiz davamızda, cumhuriyetin tüm dinlerini, ırklarını, yaşayışlarını, kültürlerini her çeşitliyle seviyor ve benimsiyoruz. Bu farklılıklar üzerinden çıkar sağlamaya çalışanları da en ağır şekilde kınıyoruz.

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde güzel ülkemin tüm farklılıklarını sevgiyle kucaklıyor ve yarınların huzur, barış, güven ve sevgi dolu Türkiye’sinin Gelecek Partisi’nin teminatında olduğunu belirtiyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)