Hacı Bektaş’tan Dayanışma Gecesi

Caner Gülsüm’ün deyişleri ile renk katacağı gece ile ilgili bilgi veren Nurettin Aksoy; “Buraya bir rıza şehri kuracağız. Cümle canların gönül birliği ile yürek birliği ve razılığı ile. Bölgemizin artan nüfusunu dikkate alarak, gelecek kuşaklara kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz. Dayanışma gecemizde canlarla yine bir araya geleceğiz. Gecemiz 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Samsun Yolu’nda bulunan Altınkaya Arena’da yapılacak. Ve türkülerin güçlü yorumcusu Caner Gülsüm deyişleri ile gecemize renk katacak” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

