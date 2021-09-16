Genç yaşta kalbine yenildi

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Osmancıklı Mehmet Çınar’ın oğlu, Çorumlu Avukat Uğur Ulusoy, Muharrem Ulusoy ve gardiyan Abbas Ulusoy’un yeğeni olan evli ve 1 çocuk babası Koray Çınar’ın halı sahada futbol maçı yaptıkları sırada kalp krizi geçirdiği, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul’da Yeditepe Ortez-Protez firmasının sahibi Koray Çınar’ın genç yaşta ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesinin İstanbul’da toprağa verilmesi bekleniyor.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.

