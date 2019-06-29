Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832

Fatih Erbakan yarın Çorum’da

Yeniden Refah Partisi'nin İl Kongresi yarın yapılacak. Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Genel Kurul toplantısı Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Fatih Erbakan yarın Çorum’da

Yeniden Refah Partisi'nin İl Kongresi yarın yapılacak. Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Genel Kurul toplantısı Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın katılımı ile gerçekleştirilecek.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:10
Fatih Erbakan yarın Çorum’da

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş’ın verdiği bilgiye göre, partinin ilk kongresi saat 15.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılacağı kongreye Çorumluları davet eden Taş; “Yeniden Refah Partisi olarak bizler kavga etmek, çatışmak, cezalandırmak, yıkmak için gelmiyoruz. Bizler bugüne kadar yapılan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, bu hayırlı hizmetleri yapanları tebrik etmek için geliyoruz. Yapılan hizmetleri görmek ve takdir etmek için geliyoruz. Bununla birlikte eksikleri tamamlamak, eksik yapılanları nihayete erdirmek için, yanlışları da doğrusunu ortaya koyarak düzeltmek için geliyoruz. Sultan Abdülhamit Han’ın çok kıymetli torunu, şehzademiz Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, bu ikinci 40 yıl yolculuğuna bizimler beraber çıkıyor, omuz omuza çıkıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Levent Kakaç için mevlid yemeği verildi
Levent Kakaç için mevlid yemeği verildi
Dezavantaj ulaşım ise Çorum kısa bir sürede bunu da çözer
Dezavantaj ulaşım ise Çorum kısa bir sürede bunu da çözer
“Hayallerimizin gerçekleşmesine vesile olacaktır”
“Hayallerimizin gerçekleşmesine vesile olacaktır”
Avrupa’daki Çorumlular VW yönetimi ile görüşecek
Avrupa’daki Çorumlular VW yönetimi ile görüşecek
Uyuşturucuya tepki için yürüdüler
Uyuşturucuya tepki için yürüdüler
Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri Kayseri bölge birincisi oldular
Gıda Mühendisliği bölümü öğrencileri Kayseri bölge birincisi oldular
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim