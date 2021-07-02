Eski dostların buluşması

İki gündür Çorum’da olan 20. Dönem CHP Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin’le de ÇORUM HABER’de buluşan Yeter ve Sadi Döner, eski dostlarıyla özlem giderdiler.

Yeter-Sadi Döner çifti, İstanbul Göktürk’te ve yazları Amasya Taşova’daki çiftlik evlerinde yaşayorlar. (Haber Merkezi)

