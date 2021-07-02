Eski dostların buluşması
Çorum’un efsane müzik öğretmenleri Yeter-Sadi Döner çifti, Çorum’a gelerek dostları Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ettiler.
Güncel 02.07.2021, 23:55
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İki gündür Çorum’da olan 20. Dönem CHP Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin’le de ÇORUM HABER’de buluşan Yeter ve Sadi Döner, eski dostlarıyla özlem giderdiler.
Yeter-Sadi Döner çifti, İstanbul Göktürk’te ve yazları Amasya Taşova’daki çiftlik evlerinde yaşayorlar. (Haber Merkezi)
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