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Eski dostların buluşması

Çorum’un efsane müzik öğretmenleri Yeter-Sadi Döner çifti, Çorum’a gelerek dostları Mehmet Yolyapar’ı ziyaret ettiler. 

Güncel 02.07.2021, 23:55
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Eski dostların buluşması

İki gündür Çorum’da olan 20. Dönem CHP Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin’le de ÇORUM HABER’de buluşan Yeter ve Sadi Döner, eski dostlarıyla özlem giderdiler. 
Yeter-Sadi Döner çifti, İstanbul Göktürk’te ve yazları Amasya Taşova’daki çiftlik evlerinde yaşayorlar. (Haber Merkezi)
 

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