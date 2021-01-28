Çorum’un potansiyelini ve vizyonunu anlatamamışız!

Bininci kez yazıyorum; Çorum, Anadolu’nun köhne kentlerinden biri değil. Yarım asırdır “sanayileşme” çabası veren ve bu çabalarını belirli bir noktaya taşıyabilmiş, ihracatını 1 milyar 541 milyon dolara çıkarmayı başarmış bir kent. Bağrında taşıdığı Hitit uygarlığının başkenti ve zengin halk kültürü birikimiyle, dünyanın barış ve kültür kenti…Kadın-erkek eşitliğinin, inançlara saygının anavatanı.

Çorum’un, “Anadolu Kaplanı”, “KOBİ Başkenti” diye nitelendiği, üç-beş esnafın bir araya gelip fabrika kurmasının “Kalkınmada Çorum Modeli” diye tanımlandığı yıllarda da, “Bu Çorum da artık çok oluyor!” denilircesine Çorum’un önünün kesilmek istendiğine tanık olmuştuk. Zira, Ankara siyasetinde güç sahibi olanlar, hak ve hukuku da, adaleti de pervasızca katlediyorlardı. Yıllarca Çorum’un hakkı yendi, Çorumlu’nun başlattığı sanayileşme hamlesi, hak ettiği desteği göremediği için sekteye uğradı.

Bu bölgede havalimanını hak eden tek kent Çorum’du. O hakkı da elinden alındı. Yarım kalan havalimanı inşaatına dönüp bakan olmadı. Bu projeyi canlandırmak isteyen Çorum Valisi de apar-topar merkeze alındı. Sanki Çorum’a yaptırım uygulanıyordu.

Çorum Havalimanı inşaatı bir süreliğine askıya alınınca, kısa vadeli bir çözüm olarak Merzifon Askeri Havalimanı’nın sivil uçuşlara açılmasını öneren, bu doğrultuda çaba harcayan da Çorumlulardı. Sonradan bir baktılar ki, meğer kendi ayaklarına sıkmışlar. Merzifon’un “geçici” olduğunu, Çorum’un kendi havalimanından asla vazgeçmeyeceğini kendi seçtiklerine bile anlatamadılar.

Şimdi de, “Anadolu’daki bazı havalimanları işlemiyor” gerekçesi Çorum’un önüne çıkarılmaya çalışılıyor. Bunun hesabını, o yanlış yerleri seçenlerden sormanız gerekmez mi? Yapın Çorum Havalimanı’nı, nasıl işliyor görün!..

Çorum’un “sanayi kenti” olabilmesi için havalimanı şarttır. Ve Çorum, havalimanını çoktan hak etmiştir. Ama, görünen o ki, Çorum’un ekonomik, sosyal, kültürel potansiyelini, “Büyük Çorum” diye ifade ettiğimiz gelecek vizyonunu Ankara’ya doğru-dürüst anlatamamışız. Ya da inatla anlamak istemiyorlar.

“Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunduğumuz AK Parti İl Başkanı, sevgili kardeşim Yusuf Ahlatcı’nın aynen bizim gibi düşündüğüne yeniden tanık olmak, bu uğurdaki mücadele azmimizi bir kat daha artırdı. Konu “Çorum” olunca, benim için olduğu gibi O’nun için de akan sular duruyor, bunun altını yeniden çizmiş olduk. Madem ki “Çorumluyuz, birbirimizden sorumluyuz”, haklılığımızı sağır sultan bile duyuncaya kadar mücadeleye devam!

