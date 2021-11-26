Çorumlu kadınlar meydanlara indi! ‘Özgür yaşamak için ayaktayız’

Çorum Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi ardından yürüyüş yaptı.

Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Sevde Işıl Berker, dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, iş yerinde güvensizliğin, esnek çalışmanın, mobingin, sendikasızlaştırmanın, işten ilk çıkarılan, eğitim hayatından ilk koparılan olmanın, cinsel yönelim nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmanın, kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin, adaletsizliklerin, haksızlıkların tam karşısında olduklarını söyledi.



‘KADINLARIN KAZANIMLARINA SALDIRILIYOR’

Türkiye’de siyasi iktidar için yolun sonunun görüldüğünü ifade eden Berker, “Güç kaybettikçe bir avuç gericinin desteğini alabilmek uğuruna kazanımlarımıza saldırıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede imzayı geri çekiyor. İstanbul 6284 sayılı Ailenşn Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanuna ve kazanılmış pek çok hakkımıza gözlerini dikme ihtimalleri de açık. Sömürüsüz, eşit ve özgür yaşam isteyen kadınlara, emekçilere saldırıyor. Dünyada eşitsizlikler derinleşiyor” dedi.

‘EN ÇOK KADINLAR YOKSULLAŞIYOR’

Berker, öte yandan ekonomik krizde temel ihtiyaçlara her gün zam üstüne zam geldiğini, yoksulluk arttığını ve geçinemediklerini söyledi. En çok da kadınların yoksullaştığının altını çizen Berker, “Bu böyle gitmiyor, değişmez denilenleri değiştiriyoruz. Yıkılmaz denilen en eski ve köklü eşitliklerin karşısında dimdik ayakta duruyoruz. Tüm zorluklara rağmen eşitlikçi feminizm mücadelemizden geri durmuyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden asla vazgeçmiyoruz” ifadesini kullandı.



SLOGANLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜDÜLER

Kadınlar, basın açıklamasının ardından ellerindeki pankartlarla, sloganlar eşliğinde Saat Kulesi’ne yürüdü. Burada Kadın Platformu’ya buluşan kadınlar daha sonra hep birlikte Pir Baba Çamlığı’na kadar yürüdü. Yürüyüşte sık sık Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konulması yönünde çağrı yapıldı. Ayrıca, yürüyüşte ‘Asla yalnız yürümeyeceksin, kadın cinayetlerini durduracağız, kadınlar için 6284’ü uygula sloganları’ atıldı.

Kadınların eylemine 3 Ocak’ta eşi tarafından öldürülen Aslıhan Dal’ın annesi Sevgi Dal da katıldı.