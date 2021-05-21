“Çorum’da tarım arazisi 550 bin hektara düştü”

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Türkiye’de tarımsal üretimde ciddi sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarımsal üretimin öneminin bir kez daha görüldüğünü kaydeden Suiçmez, “Dengeli gıda üretimi ve tüketimi hepimiz için gerekli” dedi.

Dün Çorum’a gelerek ZMO İl Temsilciliği’nde bir basın toplantısı düzenleyen Suiçmez, pandemi döneminde ABD ve AB ülkelerinin çiftçilere ek destekler verdiğini ancak Türkiye’de maalesef çiftçilerin bu desteklerden mahrum bırakıldığını dile getirdi.

Çiftçinin bu süreçte mutlaka üretmesi gerektiğini ancak Türkiye’de bunun tam tersi bir durumun yaşandığını belirten Suiçmez, “Ne yazık ki tarım alanlarımızı korumakta zorlanıyoruz. Çorum’da 621 bin hektar olan tarım arazisi, 2021 yılında 550 bin hektara düşmüş durumda. İl Toprak Koruma Kurulu ve merkezi idare bu konuda daha duyarlı olmalı. Toprağın yanlış kullanımı noktasında Odamız davalar açıyor. Ancak biçim amacımız idareyle karşılıklı davalaşmak değil. Amacımız toprağın korunarak sürekli üretime devam edilmesidir” dedi.

Türkiye’nin buğdayda kendi kendine yeten bir ülkeyken bu sene üretimde ciddi düşüşler yaşandığını, yine Ayçiçek ve yağlı tohumlarda da düşüş yaşandığını anlatan Suiçmez, Türk çiftçisinin dünya çiftçileriyle rekabet eder hale gelmesi gerektiğini söyledi. Bunun için desteklemelerin yeterli ve zamanında ödenmesi gerektiğini belirten Suiçmez, Türkiye’de bunun tam tersi bir durum yaşandığını kaydetti.



Çorum’da Ziraat Odası’na kayıtlı 39 bin çiftçi bulunduğunu ve bu çiftçilerin yaş ortalamasının 59 olduğunu ifade eden Suiçmez, “Ne yazık ki gençlerimiz artık tarımdan kopmuş durumda. 150 dekar araziye sahip çiftçi sayısı ise 3 binlerde. Bu rakamlar, Çorum’da küçük aile işletmelerinin yaygın olduğunu gösteriyor” dedi.

Çiftçilerin borçlarını borçla döndürdüğünü ancak bu çarkın daha fazla dönemeyeceğini söyleyen Suiçmez, çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasına yönelik düzenlemenin dahi yetersiz olduğunu bildirdi.

KURAKLIK TEHLİKESİ CİDDİ SEVİYEDE

Türkiye’nin ciddi bir şekilde kuraklıkla karşı karşıya olduğunu anlatan Suiçmez, “ZMO olarak geçen yılbaşında ‘gerekli önlemler alınmazsa 2021 yılı kriz yılı olacak’ demiştik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Mayıs’ta Nisan ayına ilişkin bir kuraklık raporu hazırladı. Bu raporda Çorum-Çankırı bölgesi için Nisan yağışlarının yetersiz olduğu belirtiliyor. Genel Müdürlüğün kuraklık haritası da son derece çarpıcı. Marmara ve Ege dışında tüm Türkiye ciddi şekilde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Bu da tarımda çok önemli verim kaybının yaşanacağı anlamına geliyor” dedi.

Kuraklığın bu şekilde devam etmesi halinde yeraltı ve yerüstü sularının tamamen azalacağını kaydeden Suiçmez, “Bu, tarımsal sulamanın yeterli su alamayacağı anlamına geliyor. Çorum’da da birçok ürüne su verilemeyeceğini ön görüyoruz. Tarımsal kuraklık eylem planı ise maalesef kağıt üzerinde kaldı” diye konuştu.



ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE MAĞDUR

Türkiye’de tarımsal üretime bakıldığında gerek üreticilerin gerekse de tüketicilerin mağdur edildiğini, burada kazananın ise zincir marketler olduğunu ifade eden Suiçmez, “Üretici zor şartlarda, girdi maliyetlerinin altında kâr etmeden üretim yapıyor. Tüketici ise ‘tarımsal ürünleri pahalıya aldığını’ söylüyor. Yüksek fiyatlar tamamen tedarik zinciriyle ilgili bir durum. En temel sorunlardan birisi de zincir marketler. Gıda tedarik zinciri, devlet tarafından ciddi şekilde denetlenmelidir. İstenilirse, güçlü, özerk, demokratik üretim kooperatifleri kurulabilir. Bu şekilde üreticiler, tedarik zincirindeki aracıların inisiyatifine terk edilmemiş olur” dedi.

“HOBİ BAHÇELERİNE KARŞI DEĞİLİZ, ANCAK…”

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, hobi bahçelerine ilk olarak karşı olmadıklarını belirterek, “Şehirde yaşayan insanların toprağa dokunmasını, böcekleri tanımasını, doğayla iç içe olmasını tabi ki istiyoruz. Ancak hobi bahçesi yapılmaması gereken yerlere villalar, özel yerler yapılıyor. Bu konuda bir düzenleme yapıldı. O düzenlemenin ciddi şekilde denetlenmesi gerekiyor. Çorum’da da tarım arazileri azalırken, hobi bahçelerinin arttığını görüyoruz” dedi.

Basın toplantısının ardından ZMO İl Temsilcisi Necati Şimşek, Genel Başkan Suiçmez’e üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin bulunduğu bir tablo armağan etti. (Haber Merkezi)