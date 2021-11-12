Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorum'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda araçta bulunan bir kişi gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 2 bin 989 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, Türk ceza kanunun 188 maddesinde yeralan uyuşturucu madde nakletmek suçundan sevkedildi. Zanlı mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L tipi kapalı cezaevine gönderildi.