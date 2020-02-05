Çorum, ihracatta 15. büyük il oldu

Ahlatcı Holding, 2019 yılında 1 milyar 283 milyon dolarlık işlenmiş altın ihracatı gerçekleştirdi. Diğer sektörlerin ihracatı da 258 milyon dolar olunca, Çorum’un geçen yılki ihracatı 1 milyar 541 milyon dolara çıktı.
Türkiye’nin 2019 yılı ihracatı 171 milyar 530 milyon 675 bin dolar olurken, İstanbul 86 milyarlık ihracatıyla ihracatta aslan payına sahip oldu. İstanbul’u 10 milyar doların üzerinde rakamlarla Bursa ve İzmir izledi. Kocaeli 10 milyarın biraz altında ihracatla 4. Ankara ise 8 milyar doların üzerinde ihracatla 5. oldu.
Çorum, 2018’de 543 milyon doları Ahlatcı’nın işlenmiş altın ihracatı olmak üzere, toplam 807 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Ahlatcı’nın 2019’da 1 milyar 283 milyon dolara ulaşmasıyla, 15. sıraya yükselmeyi başardı.
İHRACATI MİLYAR
DOLARI AŞAN İLLER
(Bin ABD Doları)
İstanbul 86.155. 878
Bursa 10.299.084
İzmir 10.199.575
Kocaeli 9.769.804
Ankara 8.311.079
Gaziantep 7.404.437
Sakarya 5.267.999
Denizli 2.904.669
Hatay 2.850.158
Kayseri 2.210.762
Manisa 2.202.649
Konya 1.993.436
Adana 1.906.219
Mersin 1.773.372
Çorum 1.541.873
16.Antalya 1.423.572
17.Tekirdağ 1.278.278
18.Trabzon 1.162.790
19.Eskişehir 1.144.923