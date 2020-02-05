Çorum, ihracatta 15. büyük il oldu

Ahlatcı Holding, 2019 yılında 1 milyar 283 milyon dolarlık işlenmiş altın ihracatı gerçekleştirdi. Diğer sektörlerin ihracatı da 258 milyon dolar olunca, Çorum’un geçen yılki ihracatı 1 milyar 541 milyon dolara çıktı.

Türkiye’nin 2019 yılı ihracatı 171 milyar 530 milyon 675 bin dolar olurken, İstanbul 86 milyarlık ihracatıyla ihracatta aslan payına sahip oldu. İstanbul’u 10 milyar doların üzerinde rakamlarla Bursa ve İzmir izledi. Kocaeli 10 milyarın biraz altında ihracatla 4. Ankara ise 8 milyar doların üzerinde ihracatla 5. oldu.

Çorum, 2018’de 543 milyon doları Ahlatcı’nın işlenmiş altın ihracatı olmak üzere, toplam 807 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Ahlatcı’nın 2019’da 1 milyar 283 milyon dolara ulaşmasıyla, 15. sıraya yükselmeyi başardı.

İHRACATI MİLYAR

DOLARI AŞAN İLLER

(Bin ABD Doları)

İstanbul 86.155. 878

Bursa 10.299.084

İzmir 10.199.575

Kocaeli 9.769.804

Ankara 8.311.079

Gaziantep 7.404.437

Sakarya 5.267.999

Denizli 2.904.669

Hatay 2.850.158

Kayseri 2.210.762

Manisa 2.202.649

Konya 1.993.436

Adana 1.906.219

Mersin 1.773.372

Çorum 1.541.873

16.Antalya 1.423.572

17.Tekirdağ 1.278.278

18.Trabzon 1.162.790

19.Eskişehir 1.144.923