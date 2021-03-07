Ceylan, bir engelliyi daha sevindirdi

Milletvekili Ceylan beraberinde, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile birlikte engelli yurttaş İsmail Şimşek'i evinde ziyaret etti.

Ceylan, İsmail Şimşek için kendilerinden talep edilen tekerlekli sandalyeyi eşi Meryem Şimşek'e teslim ettiklerini söyledi.

AK Parti'nin engelli vatandaşlar için önemli çalışmalara imza attığını belirten Ceylan, “Çorum’umuzun Bahçelievler Mahallesi’nde Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ile ziyaret edip hasbihal ettik. Hayatlarını kolaylaştıracağına inandığımız tekerlekli sandalyeleri hediye ettik” dedi.

Gayelerinin büyüklerin dualarında yer almak olduğuna işaret eden Ceylan, amaçlarının onlara karşı bir nebze de olsa evlatlık görevlerini yerine getirmek olduğunu ifade etti.

“Her zaman yanınızdayız” diyen Ceylan, İsmail Şimşek'e sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür sürmesi dileğinde bulundu. (Haber Merkezi)