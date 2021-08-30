Büyük Zafer’in 99. YILI

Özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla ödün vermeyen Aziz milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kazandığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yolunu açan Büyük Zafer’in 99. Yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında ilk tören bugün saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak tören Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla sona erecek.

Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından Vali Mustafa Çiftçi’nin makamında tebrikat töreni yapılacak. Zafer Bayramı kapsamında kutlama etkinliği ise saat 10.30’da Valilik karşısında bulunan Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında saat 20.00’de ise Altınkaya Arena’da Zafer Resepsiyonu ve kabul töreni yapılacak.

(Haber Merkezi)

