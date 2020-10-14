Büyüğün küçüğe tabi olduğu nerde görülmüş!

Hemen her yazımda ifade ettiğim gibi, Çorumlu, dişiyle-tırnağıyla, büyük özverilere katlanarak Anadolu bozkırında bir sanayi vahası yarattı. Ama ne yazık ki, başta ulaşım altyapısı olmak üzere devlet yatırımlarıyla desteklenmediği için sanayileşmede olması gereken seviyeye ulaşamadı, takipçisi olduğu sanayi kentleri Gaziantep, Kayseri, Konya ve Denizli’nin bir hayli gerisinde kaldı. Her şeye rağmen, Prof.Dr. Kenan Mortan’ın da belirttiği gibi, Çorum’un 2030’lu yıllara “sanayi kenti” olarak girme şansı çok yüksek.

Çorum’un önümüzdeki 10 yılını sanayileşme ve büyüme adına çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bunun da ulaşım altyapısı ile desteklenmesi mutlak zorunluluk. Demiryolu projesinin hızlandırılması ve Çorum’un çoktan hak ettiği havalimanının tamamlanması, adeta kader belirleyici olacak. Aksi, Çorum’un hızla “emekli kenti”ne dönüşmesi sonucunu doğuracak. Ve yaklaşık yarım asırlık bunca emeğe ve oluşturulan milli servete yazık olacak. Onun için Çorum’un asla dinamizmini kaybetmemesi, sanayileşme ve büyüme yolundan dönmemesi gerek.

Çorum’un sanayileşmede “bölgesel liderliği”ni tehdit eden haksız ve insafsız gelişmelere, yıllardır bunun için tepki göstermeye ve Çorumluları uyarmaya, karar vericileri “doğru”ya çekmeye çalışıyoruz. Havalimanı olmadan Çorum’un sanayileşmesinin hayal olacağını ısrarla haykırıp duruyoruz. İyi niyetlerinden şüphe etmediğimiz bazı kimseler ise, hâlâ, Merzifon Havalimanı’na Çorum adının eklenmesiyle sorunun çözüleceğini zannediyorlar. Yok böyle bir şey! Öyle olursa, Çorum bir daha asla havalimanı yüzü göremez ve sanayileşme liderliğini elinden kaçırmış olur. Onun için, Çorum’u seven hiç kimse, böyle bir seçeneği aklının ucundan bile geçirmemeli ve tek hedef olarak Çorum Havalimanı’nı istemeye devam etmeli.

Son zamanlarda, Yozgat’tan bazı yetkililerin, yapılmakta olan havalimanının Çorum’a da hitap edeceğini ısrarla vurgulama gayretine düştükleri gözleniyor. Çünkü, Yozgat’ın potansiyeli itibariyle o havalimanının işlemeyeceği çok açık. Ama, herkes insafla düşünsün, nüfus olarak, ekonomi ve ihracat potansiyeli olarak çok daha büyük olan Çorum’un, tüm bu bakımlardan daha küçük olan Yozgat’a tabi kılınması, hakkaniyete veya ekonominin reel gerçeklerine sığar mı? Bilimsel verilere değil, siyasete dayalı bir tercihle yapılan yanlış yatırımı Çorumlular sayesinde mi “mazur” göstereceksiniz?

Çorumlu, biraz daha mesafeyi göze alıp, Yozgat yerine Ankara’dan uçmayı tercih edecektir ve uçuş seçenekleri nedeniyle gerçekçi olan da zaten budur. Ama, devletin yüksek tepelerinde, artık Çorum’un hakkının teslim edileceğine ilişkin umudumu ve beklentimi güçlü biçimde koruduğumu da tekrarlamak isterim.