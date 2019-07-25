Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102045
ALTIN
258.963
DOLAR
5.6945
STERLİN
7.0929
EURO
6.3425

“Basın, demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru”

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle basın açıklaması yaptı.

“Basın, demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru”

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Can Doğan, 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle basın açıklaması yaptı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 19:24
“Basın, demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru”

Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından birinin basın, olduğunu ve meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahip oluşunu vurgulayan Doğan, “Bütün çalışmalarımızı ,mesleğimizle ilişkili kurumlara ve kamuoyuna duyuran, başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, dergi, radyo, ulusal ajans temsilcileri, televizyonlar olmak üzere bütün basın camiasının içinde yer alan tüm çalışanlarımızın Basın Bayramı’nı kutluyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında kolaylıklar, başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)
 

İlgili Haberler
Mehmet Karadağ’ın kızı Merve dünyaevine giriyor
Mehmet Karadağ’ın kızı Merve dünyaevine giriyor
Çorum satranç takımına Konya’da “Büyük” jesti
Çorum satranç takımına Konya’da “Büyük” jesti
Nuhut’un Baki Kerimoğlu’na kutlama ziyareti
Nuhut’un Baki Kerimoğlu’na kutlama ziyareti
“Modern Pentatlon’da genç olimpiyat adaylarımız var”
“Modern Pentatlon’da genç olimpiyat adaylarımız var”
“Kadeş, Çorum için bulunmaz bir değer”
“Kadeş, Çorum için bulunmaz bir değer”
Müftülük ve Yeşilay’dan “Bağımlılık” semineri
Müftülük ve Yeşilay’dan “Bağımlılık” semineri
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim