“Basın, demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru”

Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından birinin basın, olduğunu ve meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahip oluşunu vurgulayan Doğan, “Bütün çalışmalarımızı ,mesleğimizle ilişkili kurumlara ve kamuoyuna duyuran, başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, dergi, radyo, ulusal ajans temsilcileri, televizyonlar olmak üzere bütün basın camiasının içinde yer alan tüm çalışanlarımızın Basın Bayramı’nı kutluyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında kolaylıklar, başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

