Barış ve sevgi haykırışı!

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Çorum Olayları’nı bugün ve yarın bir dizi etkinlikle anacak. Bugün Hacı Bektaş Veli Vakfı bahçesinde saat 17.00’de lokma dağıtımı ile başlayacak etkinlikler, Grup Günebakan Konseri, Semah, “Açık Kürsü” söyleşisi ve Haluk Tolga İlhan Konseri ile devam edecek.

Yarın ise saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan başlayacak yürüyüşün ardından Kadeş Meydanı’nda basın açıklaması yapılacak.

