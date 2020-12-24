ASLA YILGINLIK YOK!

İşte bu yüzden, umutsuzluğun yeri yok yaşamımızda. İşte bu yüzden, umudu ve gelecek güzel günlere olan inancı hep korumalıyız içimizde. Beraberinde sevgiyi korumalıyız, birlik ve kardeşlik duygumuzu korumalıyız; hiç kimseyi ötekileştirmeden…Koşullar ne denli ağır olursa olsun başarabilmeliyiz bunu.

Bu sözcüğü kullanmak istemeyiz, ama yaşadıklarımız bizi buna mecbur ediyor: 2020 “uğursuz” bir yıldı ne yazık ki. Haftaya çekip gidecek nihayet. Mart ayında haberdar olduk, bütün yılımızı zehredecek koronavirüs belasından. Ve nice canlarımızı yitirdik, nice insanımız acılar çekti yoğun bakımlarda. Evlerine hapsolan, endişe içinde karantina süresinin sona ermesini bekleyenlerimiz…Virüse yakalanmasa da, eve kapanmak zorunda kalan, psikolojisi bozulan insanlarımız.

Yaşam tarzımızı, alışkanlıklarımızı değiştirdi, tüm ezberlerimizi bozdu bu pandemi süreci. Öğrenim çağındaki çocuklarımız yine, son derece talihsiz bir dönem yaşadılar, yaşamaya devam ediyorlar.

Ekonomik sıkıntılara, yaşanan yoksulluklara ve yoksunluklara değinmiyoruz daha…Ve tüm bu sıkıntılarımız, 2021 girer girmez ortadan kalkacak değil. Ama, takvim yaprakları 2020 yerine 2021’i göstermeye başlayacak hiç değilse. Bu bile bir değişim, bu bile bir umut…

Gazete olarak biz de, sıkıntılı bir süreçten geçmekteyiz. Alabildiğimiz önlemlerden biri, Basın İlan Kurumu’nun da sağladığı esneklik ortamında, Mart ayının sonlarında 16 sayfadan 12 sayfaya dönmek oldu. (Elbette, özel günlerde 36 sayfaları, 40 sayfaları yine bulduk.) Bunun dışında, tempomuzu hiç düşürmedik. Yine dolu dolu bir gazete vermeye devam ettik. Hatta, dijital platformda yeni atılımlarla ciddi aşamalar kaydetmenin memnuniyetini yaşadık.

2021’e girerken, pandemi önlemlerine yine tam olarak uymak koşuluyla, bu psikolojiden sıyrılmayı, “normal”e doğru yeni açılımlar yapmayı ve Çorum’a da bu havayı teneffüs ettirmeye çalışmayı hedef olarak önümüze koyduk. Biz, 2021’e umutla, gelecek güzel günlere inanarak gireceğiz. Tüm Çorum’u da buna davet ederek…