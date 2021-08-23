Amansız hastalığa yenik düştü
Çorum'un sevilen avukatlarından Mustafa Güral Koldaş'ın Samsun'da yaşayan ablası Gülay Güney (47), yakalandığı amansız kanser hastalığına yenik düşerek, hayatını kaybetti.
Güncel 23.08.2021, 23:52
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Çorum'un sevilen avukatlarından Mustafa Güral Koldaş'ın Samsun'da yaşayan ablası Gülay Güney (47), yakalandığı amansız kanser hastalığına yenik düşerek, hayatını kaybetti.
Merhum fotoğrafçı Halil Koldaş’ın kızı, Ticaret Müdürlüğü’nden Tülay Koldaş Şahin’in de kız kardeşi olan merhumenin cenazesi Ulucami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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