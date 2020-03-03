Ahlatcı, 2023’e kadar bin kadın daha istihdam edecek

Kampanyaya ilk katılan da, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı oldu. Ahlatcı, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, İŞKAD Başkanı Semrin Kaleli ile yönetici arkadaşları Semra Şahin ve Pelin Tuğutlu’nun ziyaretleri sırasında, şirketlerinde kadın istihdamına büyük önem verdiğini söyledi.

Oğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı’nın da hazır bulunduğu görüşmede, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihine kadar mevcuda ilaveten bin kadın daha istihdam etmeyi taahhüt eden Ahmet Ahlatcı, bu taahhüdünü İŞKAD’ın özel defterine kendi el yazısı ile yazarak altını imzaladı.

(Haber Merkezi)