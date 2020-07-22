Adli tatil başladı

Tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara nöbetçi mahkemeler bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da da nöbetçi heyetler görevli olacak. Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, sadece 'yürütmenin durdurulması' isteklerini karara bağlayacak.

Yargıtay'da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor. Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.

(TRT)