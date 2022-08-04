Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Zübeyt Nalçakan için veda yemeği düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belağâtı Öğretim Görevlisi Zübeyt Nalçakan, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne geçti.

Bu kapsamda Nalçakan için veda yemeği yapıldı. İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla yapılan programda Dekan Prof. Dr. Abdullah Çolak, fakültemize uzun yıllar hizmet eden Zübeyt Nalçakan’a teşekkür ederek, günün anısına bir plaket verdi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Çolak yaptığı konuşmada Zübeyt Nalçakan’a bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

(Bülent USLU)