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Gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay 14 Mayıs 2023 tarihinde Çorum'da yaşandı. İddiaya göre; 35 yaşındaki S.G. ayrılmak istediği erkek arkadaşı A.K. tarafından İskilip'te bulunan bir bağ evine çağrıldı. Genç kadın başlangıçta gitmek istemedi. Ancak erkek arkadaşının ısrarına dayanamayarak gitti.

S.G. bağ evine varınca sevgilisi A.K.'nin arkadaşları M.A., H.Ş., ve M.S.'nin de bağ evinde olduğunu gördü. Hep beraber önce yemek yiyip, sonra alkol almaya başladılar. Bu sırada A.K., genç kadına, 'kendisinden ayrılmak isteyip istemediğini' sordu. S.G.’nin ayrılmak istediğini söylemesi üzerine A.K. çılgına döndü.

S.G. İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “‘Ayrılmak istediğini yüzüme söyler misin?’ dedi. Söyledim ve suratıma kafa attı, ardından tokatlamaya başladı. Beni dövdükten sonra arkadaşlarına dönüp ‘Hadi sıra sizde, dövün’ dedi ve beni tokatlamaya başladılar. O andan sonrasını hatırlamıyorum. A.K. içeceğime uyuşturucu bir madde karıştırdı. Çünkü sabah uyandığımda kendimi yatakta çırçıplak bir vaziyette ve kanlar içerisinde buldum. Sevgilimin en yakın arkadaşı koynumdaydı. Kolum, bacaklarım mosmor. Özel bölgemin kenarlarını ısırmışlar. Kan içindeydim, beni hastaneye bile götürmemişler."

Kaynak: Halk TV