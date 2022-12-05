Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Menemen FK karşısında 2-1 kazandıkları maçla ilgili yaptığı açıklamada, ilk yarıda iyi oynayamadıklarını ancak ikinci yarıda gösterdikleri reaksiyonla galip geldiklerini söyledi.

RAKİP AGRESİFTİ

Menemen FK’nın orta sahayı kalabalık tutup agresif bir oyun ortayla koyduğunu, bunun da kendilerini zorladığını belirten Tahsin Tam, “Zirve yolunda önemli bir müsabakadan daha galip ayrıldığımız için mutluyuz.

Rakip takım, ilk yarıda, orta sahada agresif ve kalabalık bir oyun tercih etti. Bu sebeple, merkezde pas bağlantıları kurma konusunda zorlandık. Ancak, çabuk paslarla savunma arkasına attığımız toplarda pozisyonlar ve golü bulduk. Hücumda kaybettiğimiz toplarla hızlı hücumlar denediler. İlk yarıda, ceza sahası dışından atılan şutla talihsiz bir gol yedik.

İKİNCİ YARIDA TEMPOLU OYNADIK

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen elimize geçirdik. İkinci yarının hemen başında net bir pozisyondan yararlanamadık. Ortaya koyduğumuz tempolu ve istekli oyunla üst üste ataklar geliştirdik. Oyuna sonradan giren oyuncularımızın da olumlu katkılarıyla golü bulduk.

SON VURUYLARDA SIKINTI YAŞADIK

Genel anlamda ilk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyamamış olsak da, ikinci yarıda iyi reaksiyon vererek maçı kazanmayı başardık. Çok pozisyon yakaladık ancak sonuçlandırma anlamında sıkıntı yaşadık. Artık daha çok çalışıp, bu sıkıntıyı gidereceğiz.

Oyuncularımı ortaya koydukları mücadele ve karakterli oyundan dolayı tebrik ediyorum. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

