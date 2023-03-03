Türkiye’de 4 ilde fabrikası ve 81 ilde 300’ü aşkın bayii ile hizmet veren Tatlı Center firması ile anlaşma yapan Zirve Dondurma ve Baklava sahipleri Mustafa Özakar, Recep Şan ve Uğur Okuyaz “Tatlı Center” markası ile ikinci şubeyi Fatih Caddesi Adalet Sarayı karşısında hizmete açtı.

Tatlı Center Çorum bayiliğini aldıklarını ve ilçelerde de şubeleşme konusunda çalışmaları bulunduğunu dile getiren firma yetkilisi Mustafa Özakar, “Ülkemiz ve insanımız zor bir dönemden geçmektedir. Ekonomik kriz özellikle ortak ve dar gelirli ailelerin bazı ihtiyaçlarından vazgeçmelerine veya kısıtlamasına sebep olmaktadır. Bizler de vatandaşa bir nebze olsun katkıda bulunabilmek adına Tatlı Center ile anlaşma yaparak müşterilerimize uygun fiyatlı ama kaliteli ürünleri sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Çok geniş bir ürün yelpazelerinin bulunduğunu, baklava çeşitlerinin yanısıra kaymaklı ekmek kadayıfı, tel burma kadayıf, şekerpare, tulumba gibi şerbetli tatlı çeşitlerinin de tezgahlarında olacağını anlatan Özakar, ürünlerinde katkı maddesi olmadığını, tamamen şekerle tatlandırıldığını, Tatlı Center’in üretim tesislerine bizzat giderek temizlik ve hijyenden taviz verilmediğini yerinde gördüğünü dile getirerek “Müşterilerimiz ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketebilir” dedi.

Enflasyona direnebildikleri kadar direneceklerini ve açılışa özel baklava çeşitlerini 69,90 TL’den satışa sunduklarını da belirten Mustafa Özakar, il merkezindeki hedeflerinin üç şube daha açmak olarak açıkladı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta konuşmanın ardından yapılan dua ile işletme faaliyete geçti. Açılışta vatandaşlara tatlı ve meyve suyu ikramında da bulunuldu.



(Volkan SINAYUÇ)

