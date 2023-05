STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Doğu Yılmaz *, Ünal Doğru *, Yakup Bulut *

4.HAKEM: Erdal Yılmaz

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Mahmut Eren **, Mustafa Emre **, Mehmet Taşçı *, Gürkan **, Berkay Can *** (Dk. 77 Nurullah *), Atakan Cangöz * (Dk. 31 Enes *), Metin Can * (Dk. 88 Emirhan *), Mustafa Eren *, Berat Ali ** (Dk. 91 Metin Barutcu *), Atakan Akkaynak *, Taha *

YEDEKLER: Bayram, Ahmet Hakan, Mehmet Taha, İsmail Can, Mert, Kamer

TEKNİK DİREKTÖR: Mert Nobre

ESENLER EROKSPOR: Bekir **, Cenk **, Batuhan **, Enes ***, Zahit * (Dk.52 Serhat **), Muhammet Harun * (Dk. 72 Yusuf *), Volkan **, Yavuz ** , Mehmet ** (Dk.103 Hasan *), Fatih Emir ***, İdris **

YEDEKLER: Ege.

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

GOLLER: Dk. 40 Enes (Erokspor), Dk. 52 Berkay Can (Çorum FK)

PENALTI GOLLERİ: Taha, Mustafa Eren, Atakan Akkaynak (Çorum FK), Batuhan, Hasan, Volkan, Serhat (Erokspor)

PENALTI KAÇIRANLAR: Enes, Mustafa Emre (Çorum FK), Yusuf (Erokspor)

SARI KARTLAR: Nurullah (Çorum FK), Mehmet, Fatih Emir (Erokspor)

Çorum FK, 3 gün önce lig maçında 2-0 yenildiği Erokspor’a bu kez sahasında penaltılar sonucu boyun eğerek Türkiye Kupası’ndan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turunda eşleşen Çorum FK ile Esenler Erokspor, Çorum’da karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 14.00’te başlayan ve Ardahan bölgesi hakemlerinden Doğu Yılmaz’ın yönettiği maça iki takım da yedek kadrolarıyla çıktı. Çorum FK’nın maç kadrosunda, altyapıdan 8 futbolcu yer alırken, Erokspor Çorum’a 15 futbolcuyla geldi.

Futbol olarak iki takımın da vasatın altında kaldığı ve izleyenlerin keyif alamadığı maçta Erokspor, 40.dakikada stoper Enes Kayar’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha derli toplu oynayan Çorum FK, 52.dakikada stoper Berkay Can’la beraberliği sağladı.

Kalan sürede iki takımın da çabaları skoru değiştirmeye yetmeyince normal süre 1-1 bitti. 15’er dakikalık iki uzatma devresine geçilirken, 117.dakikada Eroksporlu Serhat’ın topu üst direkten döndü. 120 dakika sonunda da eşitlik bozulmayınca penaltılara geçildi.

İlk penaltılarda, Çorum FK’dan Enes’in vuruşunu kaleci Bekir kurtarırken, Eroksporlu Batuhan golü attı. İkinci penaltılarda, Çorum FK’dan Taha, Erokspor’dan da Hasan topu ağlarla buluşturdu. Üçüncü penaltılarda, Çorum FK’lı Mustafa Eren gol atarken, Eroksporlu Yusuf’un vuruşunu kaleci Mahmut Eren çıkarttı. Dördüncü penaltılarda, Çorum FK’lı Mustafa Eren’in vuruşunda kaleci Bekir gole izin vermezken, Eroksporlu Volkan gol yaptı. Beşinci penaltılarda ise Çorum FK’dan Atakan Akkaynak, Erokspor’dan da Serhat gol attılar ve böylece Erokspor Çorum FK’ya 4-3 üstünlük sağlayıp, genel skorda da sahadan 5-4 galip ayrılarak adını 4.tura yazdırırken, Çorum FK kupaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA Erokspor gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına yapılan ortada, kaleci Mahmut Eren’in elinden kaçırdığı topu İdris kaleye gönderdi, Gürkan altı pasta kafayla gole izin vermedi.

DAKİKA 27: Erokspor atağında, Muhammed Harun altı pasın sağ çaprazından vurdu, top kaleci Mahmut Eren’de kaldı.

DAKİKA 30: Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunda, sağdan Taha ceza sahasına ortaladı, penaltı noktası civarında Berkay Can kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 33: Erokspor atağında, sağdan Volkan ortaladı, arka direkte İdris kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 38: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Enes ortaladı, penaltı noktasında Berat Ali yere düşünce gol vuruşunu yapamadı.

DAKİKA 40: GOL! Erokspor’un golü geldi. Serbest vuruştan ceza sahasına gönderilen topa arka direkte Enes kafayı vurdu: 0-1.

DAKİKA 52: GOL! Çorum FK beraberliği sağladı. Serbest vuruş paslaşarak kullanıldı, sağdan topla birlikte çizgiye inen Mustafa Emre’nin ortasında Berkay Can kafayı vurdu: 1-1.

DAKİKA 66: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Metin Can’ın pasında Atakan penaltı noktasının sağından gelişine vurdu, üstten aut.

DAKİKA 117: Sağdan gelişen Erokspor atağında, ceza sahasına yapılan ortada penaltı noktası ile altı pas arasındaki boşluktan Serhat kafayı vurdu, top üst direkten döndü.

Kalan sürede başka gol olmayınca maç penaltılara kaldı. Penaltıları 4-3 kazanan Erokspor, sahadan 5-4 galip ayrılarak adını 4.tura yazdırdı.

(Hüseyin AŞKIN)