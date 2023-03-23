Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve beraberindeki Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a konuk oldu. Özdemir ve beraberindeki heyet yeni Belediye binası nedeni ile Başkan Aşgın’a hayırlı olsun temennilerini iletirken çalışmalarında da başarılar diledi.

Nazik ziyareti için Adem Özdemir ve yönetimine teşekkür eden Başkan Aşgın da “Ziraat Odası’nın yeni başkanı ile yönetiminin tarım ve sanayi şehri Çorum’umuzda başarılı çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum” görüşünü dile getirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

