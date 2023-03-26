Çorum Ziraat Odası Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bölge sorumlusu ve Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyüp Elmalı başkanlığında yapıldı.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Osmancık Ziraat Odası Başkanı Ali Osman Şahiner ve ilçelerin ziraat odası başkanlarının katıldığı toplantıda çiftçilerin sorunları ve sorunların çözümüne ilişkin görüş alışverişindi bulunuldu. Osmancık Ziraat Odası Başkanı Şahiner “Çiftçilerimiz için elimizi değim gövdemizi taşın altına koyacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

