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Hürriyet Meydanı arkasında Osmancık Caddesi üzerindeki yıkılan Halk Bankası’nın bulunduğu alanda açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tarihi Kent Meydanı projesiyle ilgili çalışmaların adım adım devam ettiğini belirterek, Çöplü Arastası’nın birinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmalarını tamamladıklarını, ikinci etap çalşmalarının ise devam ettiğini vurguladı.

Tarihi Çorum Meydanı projesinin en önemli adımlarından birini daha önümüzdeki hafta atılacağını dile getiren Belediye Başkanı Aşgın; “Tarihi Meydan projemizi 2 etaba böldük. Halk Bankası’nın yıkıldığı yerden Ziraat Bankası’na kadar olan 6 500 metrekarelik alanı ilk etap olarak planladık ve ihalesini yaptık. İtiraz süresi Pazartesi günü doluyor, bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Önümüzdeki hafta firma ile sözleşmemizi imzalayıp, 3 ay içinde meydan projemizin bu kısmını tamamlamış olacağız. Burada oturma alanları, fıskiyeli sularımız, yeşil alanlarımız olacak. Tarihimize, kültürümüze, şehrimizin dokusuna uygun güzel bir proje olacak. Ziraat Bankası binasının yıkımı ile projemizin önündeki bir büyük engeli daha kaldırmış oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aşgın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Tarihi Çorum Meydanı projemizin en önemli adımlarından birini daha önümüzdeki hafta sonu atıyoruz. Ziraat Bankası binasının yıkımı ile projemizin önündeki bir büyük engeli daha kaldırmış oluyoruz. Hayırlı olsun. Tarihi Çorum Meydanı projemizde Ziraat Bankası binasını da önümüzdeki hafta sonu yıkıyoruz” görüşüne yer verdi.