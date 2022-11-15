Başkan Aşgın, 14 bin 500 metrekarelik tarihi meydanın oluşumu için yıkım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Halk Bankası’nın yıkıldığını, Ziraat Bankası’nın da 1 ay içerisinde taşınarak yıkılacağını belirten Aşgın, “Ziraat Bankası’ndan sonra altındaki binaları da yıkacağız ve meydanın etrafındaki tarihi yapılar yüzyıl öncesinden çıkmışçasına, tarihi görünümüyle yeniden hayat bulacak. Ziraat Bankası da Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yapım çalışmaları devam eden binasına taşınacak” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

