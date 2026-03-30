Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda polis memurlarını taşıyan servis minibüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1 polis şehit oldu, 16 polis de yaralandı.

Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar var. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır. Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1’i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULUŞ'TAN BAŞ SALIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başakşehir'de polis memurlarını taşıyan servis aracının karıştığı kazada şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifalar diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.