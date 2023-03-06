PTT Genel Müdürlüğü’nden emekli, aslen Kargı - Yağcılar köyü nüfusuna kayıtlı olan ve İstanbul’da yaşamını sürdüren Münir Gökçe, hayatını kaybetti.

45 GÜN İÇİNDE HEM ANNESİNİ,

HEM DE BABASINI KAYBETTİ

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğü çalışanı Zeynep Gökçe’nin babası olan Münir Gökçe, 45 gün önce eşini kaybetmişti.

Önceki yıllarda Birlik Haber-Sen Genel Merkez Basın Yayın Sorumlusu, Dünya Çorumlular Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulunan, halen Çorum Yeşil Kargı Köyleri sosyal medya sayfa kurucu ve yöneticisi olan Zeynep Gökçe, 45 gün önce annesini, şimdi de babası Münir Gökçe’yi kaybetti.

Merhumun cenazesi Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kiptaş Sultan Alparslan Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Başıbüyük Mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

