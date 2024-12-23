ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, eğitimci-avukat Zeynal Gül’ün “Balıklar Güzellik Yarışmasında” isimli üçüncü çocuk kitabı Ankara’da Barış Kitap’tan çıktı. Resimli, 56 sayfalık kitap, okurlarını balıkların dünyasına götürüyor, denizlerde yolculuğa çıkarıyor ve güzellik yarışmasını izlemek üzere Didim Akbük Körfezi’nde buluşturuyor.

Balıklar arasında düzenlenen güzellik yarışmasının heyecanına kapılacak çocuklar, aynı zamanda kıyıların yağmalanmasına ve denizlerin kirletilmesine de tanıklık edecekler. Son yıllarda, Bodrum ile Didim arasında onlarca balık çiftliğinin kurulduğunu ve denizlerin kirlenmesiyle birlikte bazı balık türlerinin yok olduğunu öğrenecekler.