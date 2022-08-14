Av. Zeynal Gül, romanını şu ifadelerle anlatıyor:

“12 Eylül faşizminin izleri.

Acıyı, ezinci yaşarken bile gülümseten anılar...

Gözaltına alındığında, tutuklandığında ya da hüküm giydiğinde yalnız olmuyorsun oralarda.

Memleket sorunları, dünya sorunları da sorunun oluyor hep.

Yaşadıkların, düşlerin, düşlemlerin de seninle giriyor oralara.

Bu romanda da öyle.

İçeriyi anlatayım, diyorsun; bir de bakmışsın köyünde kentindesin, Ankaralardasın, oralarda buralardasın.

5000 yıl ötelere Hititlere kadar gidiyorsun.

Yoksa gün mü geçer demir kapı, kör pencere arkasında? (Haber Merkezi)

