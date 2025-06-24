Geçtiğimiz hafta sonu Çorum’da gerçekleşen düğünün sadece bir evlilik töreni olmadığını aynı zamanda Türkiye’nin zenginlik ve aidiyet anlayışını yeniden düşünmesi gereken bir sosyal olay olduğunu belirten Ölçer, “Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile ünlü spor yorumcusu Sinan Engin’in kızı Elif Engin’in düğünü, yalnızca aileleri değil, bir şehri de onurlandırdı.

İstanbul’da, Boğazda, Çırağan Sarayı’nda veya Avrupa’nın ihtişamlı saraylarında yapılabilecek bu düğün; memleket sevdasının ifadesi olarak Çorum’da, Ahlatcı Metal Rafinerisi’nde, düğün için özel olarak organize edilen alanda yapıldı. Çünkü Ahmet Ahlatcı için zenginlik, gösteriş değil vefa demekti. O, bu tercihiyle hem kendi memleketini onurlandırdı hem de Anadolu sermayesinin nasıl bir vizyonla hareket etmesi gerektiğini gösterdi” dedi.

“Hititlerden bu yana böyle düğün görülmedi” diyen gazeteci Cüneyt Özdemir’in bu sözlerinin abartılı değil, bilakis çok yerinde bir ifade olduğunu kaydeden Ahmet Ölçer, düğünle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Sırf bu düğün için 23 özel jet, 2 charter uçak Merzifon Havaalanı’na indi. Misafirlerin transferi için yüzlerce özel araç havaalanı ile Çorum arasında mekik dokudu. Üçbinin üzerinde konuk Çorum’da ağırlandı. Nikâhı Çorum Belediye Başkanı kıydı. Nikâh şahitleri arasında Eski Bakan Mustafa Varank, Çorum Valisi Ali Çalgan, Osman Gökçek, Yusuf Ahlatcı, Aziz Yıldırım, Dursun Özbek, Fatih Terim, Acun Ilıcalı, Yıldırım Demirören gibi Türkiye’nin sanat, siyaset ve spor camiasından önemli isimleri yer aldı. Gecede Sibel Can ve Edis sahne aldı.

Ancak bu düğünün asıl yıldızı, Çorum’un ta kendisiydi.

Gelen konuklar Çorum’u gördü, yaşadı, sosyal medyada paylaştı. O paylaşımlar milyonlarca kişiye ulaştı. Bugün bir belediye ya da kurum milyonlar harcasa bu çapta bir tanıtım yapamazdı. Ama Ahmet Ahlatcı, sadece bir düğün yaparak bunu başardı. Çünkü onun düğün tercihi bir “organizasyon” değil, bir duruştu.

Genellikle Anadolu’dan çıkan zenginler, memleketlerinden uzaklaşır, büyüdükleri şehirleri geride bırakır. Ama Ahlatcı binlerce önemli ismi İstanbul’dan, Ankara’dan, yurdun farklı şehirlerinden hatta başka ülkelerden Çorum’a getirdi. Onlara Çorum’u tanıttı, gezdirdi, yaşattı. Bir iş insanı olarak yalnızca binlerce kişiye istihdam sağlamıyor; aynı zamanda memleketine sadakatiyle tüm zenginlere bir sosyal sorumluluk dersi veriyor.

Ahmet Ahlatcı bugün Çorum’un hem ekonomik hem de sosyal kalkınmasında öncü bir isim. Ülkeye sağladığı katkılar, istihdam imkânları ve yatırım vizyonunun yanı sıra, bu düğünle birlikte “rol model zenginlik” kavramını da hayatımıza kazandırdı.

Çünkü bazı insanlar sadece para kazanmakla kalmaz; paranın ne için kullanılacağını da öğretir.

Ve Ahmet Ahlatcı bu yönüyle artık sadece bir iş insanı değil, zenginliğe yön veren bir duruşun adıdır.

Çünkü biz biliyoruz: Zengin olmak yetmez… Rol model olmak gerekir.”