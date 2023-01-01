Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisinde ilk önlisanslar verildi Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisinde ilk önlisanslar verildi

Merhumenin cenazesi önceki gün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Mecitözü Devletoğlan Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
 