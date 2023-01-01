Merhumenin cenazesi önceki gün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Mecitözü Devletoğlan Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
Zekiye Öz vefat etti
Çorum’un Mecitözü ilçesinin Devletoğlan Köyü’nden merhum gazi Ahmet Öz’ün eşi, sanayi esnafından Kemal Cenan Öz'ün annesi Zekiye Öz vefat etti.
Merhumenin cenazesi önceki gün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Mecitözü Devletoğlan Köyü’nde toprağa verildi.
Yorumlar
Trend Haberler
“Adım adım yeni bir şehir inşa ediliyor”
MHP’nin adayları belli oldu
Çorum, Tarsus’u hiç yenemedi
Günay'ı darp eden 5 kişi tutuklandı
Simitçiyi hem soydu, hem de “arkamdan konuşma” diye küfürlü not bıraktı
İl Genel Meclisi’nde Günay’a saldırıya tepki
“Büyük Çorum bayrağını açtım, sonuna kadar da taşıyacağım”
İki otomobil takla attı: 3 yaralı
“İsrail’e hak ettiği yaptırımlar uygulansın”
Otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı