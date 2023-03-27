Alaca Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti İlçe Başkanı Ragıp Agaçdan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, Alaca Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür, Alaca Esnaf Odası Başkanı İsmail Ataç, Alaca Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, Alaca Şöförler Odası Başkanı Duran Ongu, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir, Alaca TSO Meclisi ile Alaca TB Meclis Üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Gül kendi memleketi olan Alaca’da sıcak şekilde karşılanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Kendisinin her zaman yanında olan Alaca Belediye Başkanı Şaltu ve oda başkanlarına teşekkür eden Zeki Gül, “Alaca geldiğim zaman bana evimde olduğumu hissettiren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde de Alacalı hemşerilerim için elimden geleni fazlasıyla yapmaya devam edeceğim” dedi.

Toplantıya katılanlar Zeki Gül’e aday adaylığı yolunda başarı dileyerek desteklerini açıkladılar.

(Haber Merkezi)

