Zeki Gül, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclyis Başkanlığı’na yeniden seçilen Erol Karadaş’ı ziyaret ederek kutladı.

Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ile yönetici arkadaşlarını da yeniden göreve getirilmeleri nedeniyle tebrik edip başarı dileyen Zeki Gül, SGK İl Müdürü Ömer Tök’e de göreve yeniden atanması nedeniyle başarı dileklerini iletti.

Zeki Gül, dünyanın 43 ülkesine ihracat yapan Yakamoz Turşu tesislerini ziyaretinde ise, firma sahibi Onur Kalaycı’dan bilgi aldı. Gül, 110 kişiye istihdam sağlayan Kalaycı Ailesi’ne Çorum ve ülke ekonomisi adına tebriklerini ifade etti.

(Haber Merkezi)

