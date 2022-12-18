Ali Uysal, Cemil (Celal) Uysal, Satı Tahtasız ve Şenel Aydaş’ın anneleri, merhum Mustafa Uysal’ın eşi, Veli, Gani ve Dilber, İlker, Soner ve Caner Uysal'ın babaanneleri Zarife Uysal, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde vefat etti. Merhumenin cenazesi önceki gün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Körücek Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, CHP önceki dönem il yöneticilerinden Kenan Özcan, muhtarlar, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

