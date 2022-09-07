“BU İŞLER TARLADA POZ VERMEKLE OLMAZ"

Yöneticilere seslenen CHP İl Başkanı Tahtasız, “tarlada poz vermekle bu işler olmaz. Çiftçinin hakkına-hukukuna sahip çıkın” dedi.

Daha önce ortalama 12 liradan satılan ayçiçeğinin kilosunun bir günde 7 liraya kadar düştüğünü, bu durumun çiftçinin tüm umutlarını söndürdüğünü ifade eden Tahtasız, “maliyeti 10 lira olan ayçiçeğini 7 liradan almak hangi kitapta yazıyor? Çiftçinin alınterini böyle mi ödüyorsunuz? Çifti bir yığın masraf yaparak ürün yetiştirdi, hasat etti, tam satıp para kazanacağı, borçlarını ödeyeceği bir dönemde elindeki ürün yok pahasına satılıyor. Bu işler ayçiçeği tarlalarında poz vermekle, çiftçiye hibe tohum dağıtmakla olmuyor, çiftçinin gerçek hakkını verin, üreticinin hakkını-hukukunu zedelemeyin” diye seslendi.

Ayçiçeği ithalatının bir an önce durdurulmasını, üretime önem verilmesini isteyen Mehmet Tahtasız, ülkemizin ancak ve ancak üretimle, emeğe verilen değerle gelişebileceğini kaydetti.

“CHP, ÇİFTÇİMİZİN BORÇ YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK”

CHP İl Başkanı Tahtasız, CHP iktidarında çiftçinin gerçek hakkının teslim edileceğini vurguladı.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamları eleştiren ve tohum, gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesinin çiftçiyi üretemez duruma getirdiğini ifade eden Tahtasız, CHP iktidarında tarımsal üretime her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Tahtasız, “Çiftçimizin borç yükünü hafifleteceğiz. Kredi, su ve elektrik borçlarının faizini silerek gelirine göre yeniden yapılandıracağız. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan vergi almayacağız. Çiftçi ürün fiyatını ekmeden önce bilecek. Ürün taban fiyatını bir yıl önce açıklayacağız. Hububat, yağlı tohum, baklagiller gibi belli ürünlerde alım garantisi vereceğiz.

Sulama faturası hasattan sonra ödenecek. Tarım destekleri ve araçları haczedilmeyecek, desteklerden kesinti yapılmayacak. Hasat döneminde ithalatı yasaklayacağız. Mera alanlarını koruyacak, besiciye açacağız. Ürün paritelerini sürdürebilir seviyeye çıkaracağız. Tarım sektöründe gençler ve kadınlar için teşvik getireceğiz. Orman köylülerimizi koruyacağız” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)