Çorum’da 600 esnafı işyerine kavuşturmak amacıyla yapımına başlanan S.S Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, altyapı çalışmalarına da ağırlık veriliyor.

Bir süre önce su ve kanalizasyon hattı döşenen S.S Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde şimdi de elektrik hatlarının yer altına döşenmesine başlandı.

YEDAŞ tarafından ihalesi yapılan elektrik hatlarının yer altına döşenmesi işini Göksu Enerji firması üstlendi. Firmanın çok sayıda aracı ve personeli çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürürken, S.S Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı da çalışmaları yakından takip ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yapımı tamamlanan Hurdacılar Bölümünde elektrik hatlarının yer altına alınmasına başlandığını kaydetti. Kısa süre içerisinde Hurdacılar Bölümünde çalışmaların tamamlanacağını vurgulayan Fındıkcı, daha sonra da diğer bölümlerde çalışmaların yapılacağının ifade etti. S.S Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi içerisinde trafonun da yapıldığını anlatan Fındıkcı, “Sitenin içerisinde tüm elektrik hatları yer altında olacak. Cadde ve sokaklarda sadece aydınlatma direği bulunacak. Böylece görüntü kirliliği, hem de her hangi bir tehlikenin yaşanmasının önüne geçilmiş olacak” dedi.

Elektrik hatlarının yer altına alınması konusunda AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın büyük katkısının olduğuna dikkat çeken Başkan Fındıkcı, “Sayın Milletvekilimiz ne zaman kendisine ihtiyacımız olsa, hep yanımızda oldu. Bu konuda da bizlerden desteğini esirgemedi. Kendisine verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Fındıkcı, yapılan yatırım ve çalışmalardan dolayı emeği geçenlere de ayrıca teşekkür etti. (Haber Merkezi)

